Вітер зірвав світовий рекорд на стометрівці
9,72 поки що залишаться без змін
|Тайсон Гей
Швидкість вітру була 4,1 метра за секунду, тоді як за правилами Міжнародної федерації легкої атлетики рекорди фіксуються при швидкості до 2 метрів за секунду. В історії легкої атлетики до Гея лише один спортсмен зміг пробігти стометрівку швидше 9,7 секунди. 1996 році Обаделе Томпсон з Барбадосу завершив дистанцію з результатом 9,69 секунди при попутному вітрі 5 метрів за секунду.
"Я задоволений своїм результатом. Жодного розчарування, попри те, що результат не буде зафіксований як світовий рекорд, адже тепер я знаю, що моє тіло готове до такого досягнення", - сказав після завершення змагань Гей, результат якого в безвітряну погоду склав би 9,77 секунди.
Нагадаємо, що нинішній світовий рекорд на стометрівці (9,72) був встановлений 31 травня 2008 року ямайцем Усейном Болтом.
Варто зазначити, що разом з Геєм путівки на Олімпіаду завоювали срібний і бронзовий призери чемпіонату, Уолтер Дікс (9,80 секунди) і Дервіс Праттон (9,84 секунди).