Вітер зірвав світовий рекорд на стометрівці

Під час чемпіонату США з легкої атлетики, який є відбірковим турніром Олімпіади-2008, чемпіон світу з бігу на 100 і 200 метрів Тайсон Гей пробіг стометрівку з кращим результатом в історії – 9,68 секунди. Проте як світовий рекорд цей час не був зафіксований через надмірний попутний вітер, передає AFP.

Швидкість вітру була 4,1 метра за секунду, тоді як за правилами Міжнародної федерації легкої атлетики рекорди фіксуються при швидкості до 2 метрів за секунду. В історії легкої атлетики до Гея лише один спортсмен зміг пробігти стометрівку швидше 9,7 секунди. 1996 році Обаделе Томпсон з Барбадосу завершив дистанцію з результатом 9,69 секунди при попутному вітрі 5 метрів за секунду.

"Я задоволений своїм результатом. Жодного розчарування, попри те, що результат не буде зафіксований як світовий рекорд, адже тепер я знаю, що моє тіло готове до такого досягнення", - сказав після завершення змагань Гей, результат якого в безвітряну погоду склав би 9,77 секунди.

Нагадаємо, що нинішній світовий рекорд на стометрівці (9,72) був встановлений 31 травня 2008 року ямайцем Усейном Болтом.

Варто зазначити, що разом з Геєм путівки на Олімпіаду завоювали срібний і бронзовий призери чемпіонату, Уолтер Дікс (9,80 секунди) і Дервіс Праттон (9,84 секунди).

Лента.ру