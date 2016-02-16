Українські атлети беруть участь в усіх можливих програмах культурно–освітнього напрямку ЮОІ

Організатори II зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року в Ліллехаммері підготували для атлетів з усього світу 150 найрізноманітніших активностей і спортсмени залюбки беруть у них участь.

Під час таких заходів можна не лише поспілкуватись зі своїми однолітками з інших країн, взяти разом участь у конкурсах і виграти призи, а й задати запитання Олімпійському чемпіону і дізнатись багато чого цікавого й корисного.

Приміщення, в якому реалізується культурно-освітня програма Міжнародного Олімпійського Комітету, поділене на дві частини. Перша – ігрова, де можна пострибати на батуті, пограти в настільний хокей чи просто виплеснути енергію, кидаючись поролоновими кубиками. Друга частина – навчально-практична, де можна перевірити себе на знання антидопінгових правил, навчитись правильно вибудовувати свій раціон здорового харчування тощо.

Центральним місцем збору атлетів – є хол, де проводяться зустрічі з уславленими олімпійцями, живе спілкування із зірками спорту завжди збирає чимало бажаючих.

Українці слідують порадам президента Національного олімпійського комітету, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки і максимально з користю проводять вільний час, беручи участь в усіх можливих програмах культурно–освітнього напрямку.