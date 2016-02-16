Українець Пасічник не потрапив у 10-ку найсильніших у стрибках з трампліну на Юнацьких олімпійських іграх
15:52, 16 лютого 2016Спорт
58
Наш спортсмен посів підсумкове 13-е місце в змаганнях.
noc-ukr.org
У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання у стрибках з 90-метрового трампліна в рамках Юнацьких олімпійських ігор, де українець Степан Пасічник не зміг пробитися в 10-ку найсильніших спортсменів, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наш спортсмен посів підсумкове 13-е місце.
У фінальній спробі Пасічник зробив стрибок на 83 метри та отримав від суддів 92.9 бали (12-е місце за підсумками фінальної спроби). А в загальному заліку в українця 186.7 бали і 13-е місце.
Чемпіоном Ігор у цьому виді програми став Бор Павлович із Словенії, срібло на рахунку Маріуса Ліндвіка (Норвегія), бронза - Джонатана Сігеля (Німеччина).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter