Українець Пасічник не потрапив у 10-ку найсильніших у стрибках з трампліну на Юнацьких олімпійських іграх

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання у стрибках з 90-метрового трампліна в рамках Юнацьких олімпійських ігор, де українець Степан Пасічник не зміг пробитися в 10-ку найсильніших спортсменів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен посів підсумкове 13-е місце.

У фінальній спробі Пасічник зробив стрибок на 83 метри та отримав від суддів 92.9 бали (12-е місце за підсумками фінальної спроби). А в загальному заліку в українця 186.7 бали і 13-е місце.

Чемпіоном Ігор у цьому виді програми став Бор Павлович із Словенії, срібло на рахунку Маріуса Ліндвіка (Норвегія), бронза - Джонатана Сігеля (Німеччина).