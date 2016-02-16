Два українських танцювальних дуети потрапили в Топ-7 змагань фігуристів Юнацьких олімпійських ігор

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання з фігурного катання серед танцювальних дуетів, де дві українські пари потрапили до сімки найкращих Юнацьких олімпійських ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дует Анжеліка Юрченко та Володимир Бєліков отримав за виконання своєї довільної програми 66.96 бали і в сумі (з короткою програмою) - 114.96. Цього вистачило для того, щоб замкнути п'ятірки найсильніших у світі.

У свою чергу, довільну програму дуету Марія Голубцова - Кирило Білобров судді оцінили в 66.29 бали, а підсумкова оцінка була 107.66. Другий український дует посів підсумкове 7-е місце.

Чемпіоном Ігор у цьому виді програми стали Анастасія Шпілєва/Григорій Смірнов (Росія), срібними призерами - Хлое Льюїс/Логан Бей (США), бронзовими - Анастасія Скворцова/Кирило Альошин (Росія).