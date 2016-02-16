Гірськолижниця Пономаренко потрапила в Топ-30 у гігантському слаломі на Юнацьких олімпійських іграх
14:42, 16 лютого 2016Спорт
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Українка посіла 28-е місце в підсумковому протоколі.
noc-ukr.org
У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання дівчат-гірськолижниць в гігантському слаломі в рамках Юнацьких олімпійських ігор, де українка Марія Пономаренко посіла 28-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша спортсменка в двох спробах подолала трасу з загальним часом 2 хвилини 58.84 секунди, відставши від переможниці на 25.56 секунди.
Чемпіонкою Ігор у цьому виді програми стала Мелані Міллард зі Швейцарії (2 хвилини 33.28 секунди), срібним призером Катрін Хіртль-Штанггассінгер з Німеччини (+0.06), бронзовим - ще одна швейцарка Елін Деніот (+0.67).
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