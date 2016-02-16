Гірськолижниця Пономаренко потрапила в Топ-30 у гігантському слаломі на Юнацьких олімпійських іграх

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання дівчат-гірськолижниць в гігантському слаломі в рамках Юнацьких олімпійських ігор, де українка Марія Пономаренко посіла 28-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка в двох спробах подолала трасу з загальним часом 2 хвилини 58.84 секунди, відставши від переможниці на 25.56 секунди.

Чемпіонкою Ігор у цьому виді програми стала Мелані Міллард зі Швейцарії (2 хвилини 33.28 секунди), срібним призером Катрін Хіртль-Штанггассінгер з Німеччини (+0.06), бронзовим - ще одна швейцарка Елін Деніот (+0.67).