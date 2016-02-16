Сноубордистка Кириченко виграла бронзу у кросі Юнацьких олімпійських ігор
14:30, 16 лютого 2016Спорт
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Українка здобула медаль у командному кросі в змішаній команді.
noc-ukr.org
У Ліллехаммері (Норвегія) завершився фінал командних змагань зі сноуборд-кросу, в якому змішана четвірка з українкою Дариною Кириченко у складі завоювала бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.
Четвірка, в якій окрім Кириченко були представлені Вероніка Эдебо (Швеція), Валентин Міладінов (Болгарія) і Давид Моберг (Швеція) фінішувала практично одночасно з командою Швейцарії, але фотофініш показав мікроскопічну перевагу швейцарської команди.
Чемпіоном Ігор у цьому виді програми стала збірна Німеччини.
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