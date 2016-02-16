Сноубордистка Кириченко виграла бронзу у кросі Юнацьких олімпійських ігор

У Ліллехаммері (Норвегія) завершився фінал командних змагань зі сноуборд-кросу, в якому змішана четвірка з українкою Дариною Кириченко у складі завоювала бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Четвірка, в якій окрім Кириченко були представлені Вероніка Эдебо (Швеція), Валентин Міладінов (Болгарія) і Давид Моберг (Швеція) фінішувала практично одночасно з командою Швейцарії, але фотофініш показав мікроскопічну перевагу швейцарської команди.

Чемпіоном Ігор у цьому виді програми стала збірна Німеччини.