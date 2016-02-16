Тенісистка Світоліна пройшла у друге коло турніру в Дубаї

У Дубаї (ОАЕ) завершився матч першого кола тенісного турніру Dubai Duty Free Tennis Championships (категорія WTA Premier) в якому українка Еліна Світоліна легко обіграла словачку Яну Чепелову, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 6-3, 6-1.

Світоліна на старті матчу отримала дуже комфортну перевагу (5:0), але програла три гейми поспіль. Тим не менш, сет завершився перемогою з рахунком 6:3. А вже у другій партії українка тримала ситуацію під контролем від самого початку і до кінця, дозволивши Чепеловій виграти лише один гейм.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин.

"Це був відмінний, але дуже напружений старт", - сказала Еліна на своїй післяматчевій прес-конференції.

Наступною суперницею Світоліної стане друга сіяна Гарбіньє Мугуруса з Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні свій стартовий матч проводила Леся Цуренко, яка поступилася Кристині Младенович з Франції.

Турнір у Дубаї (призовий фонд - $1,735 млн.) проходить з 15 по 20 лютого.