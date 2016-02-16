Українські саночники посіли 7-ме місце в естафеті Юнацьких олімпійських ігор

В Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання в командній естафеті санного спорту в рамках Юнацьких олімпійських ігор, де збірна України посіла 7-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда України у складі Олена Смага, Андрій Лисецький, Мирослав Левкович та Ігор Стахів показала результат 2:56.928. Наші спортсмени відстали від переможців на 4.408 секунди.

Чемпіоном Ігор у цьому виді програми стала команда Німеччини (2 хвилини 52.520 секунди), призерами - збірні Росії (+0.188 секунди) та Італії (+0.520).