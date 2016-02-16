Українські лижники не потрапили до півфіналу спринту на Юнацьких олімпійських іграх

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися чвертьфінали у спринті серед лижників на Юнацьких олімпійських іграх, де спортсмени збірної України не змогли пройти далі чвертьфіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

У змаганнях серед дівчат Кроль Юлія посіла 3-е місце, в той час як у півфінал вийшли дві найсильніші лижниці. Українка подолала дистанцію за 3 хвилини 32,65 секунди, відставши від переможниці на 2,19 секунди. У півфінал пробилися Юлія Петрова з Росії та Габріела Скендер з Хорватії.

У змаганнях юнаків Андрій Орлик у своєму чвертьфіналі фінішував на 4-му місці. Його результат - 3 хвилини 03.63 секунди відставання від переможця 5.68 секунди. У півфінал проблись Вебйорн Хегдаль з Норвегії, Каміль Лод з Франції і Ремі Ліндхольм з Фінляндії (на правах лакі-лузера).