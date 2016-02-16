Шевченко: "Важливо мати в збірній України тих гравців, які побували на великих турнірах"

Новий помічник головного тренера збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про свою роль у штабі команди та бачення роботи у збірній.

Зокрема, Шевченко зазначив: "З багатьма гравцями я ще недавно виходив на поле, на минулому Євро. І це добре, що в команді залишилася плеяда гравців, які брали участь у Чемпіонаті світу та Євро. Важливо мати тих гравців, які побували на великих турнірах".

"Що стосується мого статусу в команді, то для гравців я тепер Андрій Миколайович. Зрозуміло, в різних ситуаціях ми будемо спілкуватися з хлопцями по різному, але в команді я повинен бути Андрієм Миколайовичем. Статус зобов'язує. Все-таки, окрім того, що я тепер тренер, у мене чотири сина, потрібно звикати до нового більш солідного статусу", - додав Шевченко.

Щодо ролі нового помічника в команді висловив свою позицію головний тренер Михайло Фоменко: "Буде працювати також як і інші помічники. Вивчати суперників - це основна робота на даному етапі і головного тренера та його помічників. І, зрозуміло підготовка команди до матчів. Зараз, під час зборів, товариських. Потім вже до офіційних. Що стосується того, де він буде жити, я не думаю що у нього виникне проблема з тим, де зупинитися в Києві... Це не питання..."

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні був оголошений оновлений тренерський штаб національної збірної України з футболу, де одним з помічників Михайла Фоменко став екс-кращий футболіст Європи і капітан команди Андрій Шевченко.