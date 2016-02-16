Помічником Фоменка у збірній України з футболу Андрій Шевченко

У столичному Будинку футболу відбулася презентація тренерського штабу національної збірної України, який готуватиме команду до фінального турніру Євро-2016.

Помічником Михайла Фоменка у головній команді країни буде Андрій Шевченко.

Про це повідомив головний тренер збірної України Михайло Фоменко: "ФФУ не продовжила контракт з Заваровим. У зв'язку з цим була вакансія і її потрібно заповнити. Ми обрали пана Шевченка, який буде в штабі збірної України".

В оновлений тренерський штаб також увійшли Володимир Онищенко, Юрій Сивуха та Віталій Шпанюк.

Презентацію тренерського штабу провів президент Федерації футболу України Андрій Павелко. "Тренерський штаб збірної України повністю укомплектований і я вдячний Михайлу Івановичу Фоменко за те, що план підготовки до Євро виконується неухильно. Сьогодні рівно 115 днів до старту турніру, кожен день на рахунку. Штаб по підготовці до Євро, який сьогодні представлений, буде займатися крім суто футбольних питань а і масою технічних проблем, які виникають по ходу підготовки до турніру. Впевнений, що штаб з цими викликами впоратися".

Як повідомляв УНІАН, збірна України потрапила на Євро-2016, вперше в історії подолавши стадію плей-офф відбіркового турніру. Раніше команда одного разу брала участь у фіналі Євро, в 2012-му році на правах приймаючої турнір країни разом з Польщею.