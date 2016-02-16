Суд у Бразилії арештував активи футболіста Неймара на $50 мільйонів

Серед активів виявилися яхта, літак і нерухомість. Загальна вартість заморожених активів становить близько $50 млн, передає Бі-бі-сі. Неймара звинувачують в ухилянні від сплати податків.

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У минулому році бразильський суд визнав самого футболіста, його сім'ю і пов'язані з ними компанії винними в ухилянні від сплати податків на $16 млн в період з 2011 по 2013 роки - в цей час він грав за бразильський клуб Santos.

Сам футболіст заперечує ці звинувачення. Він подав апеляцію до Федерального суду Сан-Паулу, який її відхилив. Це рішення і стало причиною для видачі ордерів на арешт активів футболіста.

В Іспанії розслідується справа з приводу переходу Неймара в Barcelona. Іспанський клуб заявив, що заплатив за футболіста 57,1 млн євро, більшу частину цих грошей отримала компанія Santos Neymar, що належить батькові Неймара. При цьому розслідування показало, що Barcelona витратила на трансфер Неймара 83,3 млн євро.