Повний склад символічної збірної Євро-2008

Спеціальна експертна група УЕФА, яка підбвала підсумки, згідно з регламентом, після кожного матчу в складі не менше 9 осіб, назвала склад символічної збірноїз 23 гравців:

воротарі Джанлуїджі Буффон (Італія), Ікер Касільяс (Іспанія), Едвін ван дер Сар (Нідерланди);

захисники Босінгва, Пепе (обидва - Португалія), Філіп Лам (Німеччина), Карлос Марчена, Карлес Пуйоль (обидва - Іспанія), Юрій Жирков (Росія);

півзахисники Хамит Алтинтоп (Туреччина), Лука Модрич (Хорватія), Маркос Сенна, Хаві, Сеск Фабрегас, Андрес Іньєста (всі - Іспанія), Костянтин Зирянов (Росія), Міхаель Баллак, Лукас Подольські (обидва - Німеччина), Веслі Снейдер (Нідерланди);

нападаючі Андрій Аршавін, Роман Павлюченко (обидва - Росія), Фернандо Торрес, Давид Вілья (обидва - Іспанія).

Зрозуміло, що чемпіони - іспанці - делегували до збірну більше за всіх гравців, дев`ятьох. Натомість другий фіналіст - Німеччина - обмежився трьома представниками, пропустивши вперед Росію з четвіркою "символьних" футболістів. Португалії та Голландії дісталися по два місця, Хорватії, Туреччині й Італії – по одному.

Перед фінальним матчем УЕФА вже назвало кращу десятку чемпіонату. З "топ-10" до "збірної" не ввійшов тільки Швайнштайгер.