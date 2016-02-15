Українські фігуристи не змогли поборотися за медалі Юнацьких олімпійських ігор

У Ліллехаммері (Норвегія) сьогодні були розіграні два комплекти медалей у фігурному катанні, де спортсмени збірної України виявилися внизу підсумкової турнірної таблиці, повідомляє офіційний сайт змагань.

У змаганнях спортивних пар Анастасія Побіженко – Дмитро Шарпар посіли останнє 10-е місце. За свій виступ в довільній програмі українці заробили 46,14 бала, а в сумі (коротка і довільна програми) - 74,30 бали.

Чемпіонами Ігор в цьому виді стали Катерина Борисова та Дмитро Сопот з Росії з підсумковою оцінкою 168,66 бали. Срібні медалі у Ганни Дускової і Мартіна Бідара з Чехії, бронза - Аліни Устімкіної і Нікіти Володіна з РФ.

У чоловічому одиночному турнірі Шмуратко випередив двох суперників, зайнявши 14-е з 16-ти місць. Загальна сума балів українця склала 125,78.

Чемпіоном Ігор став Сота Ямамото з Японії (215,52), призерами - Денісс Васильєвс з Латвії і Дмитро Алієв з Росії.