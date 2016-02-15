Українська тенісистка Цуренко програла в першому колі турніру в Дубаї

У Дубаї (ОАЕ) завершився матч першого кола турніру Жіночої тенісної асоції Dubai Duty Free Tennis Championships (категорія WTA Premier), в якому українка Леся Цуренко поступилася Христині Младенович з Франції, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 2-6 6-7.

Українка на подвійній помилці програла свій перший гейм в цьому матчі, після чого Младенович вийшла вперед із брейком (2-0). Свою перевагу француженка утримала протягом всієї партії, а в кінцівці зробила ще один брейк, реалізувавши сетболи на подачі Цуренко. У Лесі за весь сет брейкпоїнтів не було - 2-6.

Також француженка "під нуль" виграла черговий гейм суперниці на старті другої партії. Але потім низка взаємних брейків призвела до того, що суперниці так і не виявили найсильнішу протягом 12 основних геймів - 6-6. На тай-брейку перевага Младенович було незаперечною - 7-1.

У свою чергу, інша представниця України Еліна Світоліна почне боротьбу в Дубаї матчем проти Яни Чепелової (Словаччина, №133 в рейтингу WTA), яка сьогодні пробилася в основу турніру через кваліфікацію. Суперниці відкриють другий день змагань на центральному корті "Dubai Duty Free Tennis Championships" у вівторок о 13:00 за київським часом.

Турнір у Дубаї (призовий фонд - $1,735 млн.) проходить з 15 по 20 лютого.