Президент НОК України Бубка про виступ чемпіонки ЮОІ Дмитренко: "Країна має пишатися своїми спортсменами"

Президент Національного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка на трибунах біатлонної арени в Ліллехаммері підтримував наших юних олімпійців і поділився своїми враженнями від здобуття Христиною Дмитренко першого, історичного «золота» для України на зимових Юнацьких Олімпійських іграх.

«Всі дуже щасливі! Це неймовірні емоції! Вітаю всю Україну! Ця перемога ще раз підтверджує, що Україна – велика спортивна держава, яка має ким і чим пишатись!», - відзначив головний олімпієць країни.

«Звичайно, хвилювання не залишало до останнього метру дистанції. Особливо непросто було після першого вогневого рубежу, коли Христина допустила два промахи. Але як сказали тренери, краще припуститись помилок на стартовій стрільбі, ніж на вирішальній, останній. Дуже приємно, що Христина справилась із величезним хвилюванням, неабияким психологічним тиском, що був ще вчора після спринтерської гонки, де вона фінішувала 4-ю», - додав уславлений спортсмен.

За словами президента НОК, на цей успіх працювала вся команда: «Це велика заслуга самої спортсменки, тренерського складу, колективу збірної й усіх тих, хто долучився до підготовки Христини Дмитренко», - наголосив очільник Олімпійського комітету.

Золота нагорода біатлоністки Христини Дмитренко в гонці переслідування стала першою, історичною золотою медаллю українців на зимових Юнацьких Олімпійських іграх.

На перших Юнацьких Олімпійських іграх 2012 року в Інсбруку наші спортсмени здобули 3 срібні нагороди.