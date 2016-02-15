Чемпіонка зимових Юнацьких олімпійських ігор Дмитренко: "Не одразу повірила, що перемогла!"

Новоспечена чемпіонка ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор з біатлону у гонці переслідування Христина Дмитренко одразу після фінішу зі сльозами щастя на очах поділилася своїми емоціями з прес-службою НОК України.

«Я не одразу зрозуміла, що перемогла! Повірила в свій успіх тільки коли вже була на фінішній прямій», - каже Христина.

«На першому вогневому рубежі зробила два промахи, але, мабуть, саме вони загартували мене й на наступних рубежах я не робила помилок», ділиться новоспечена чемпіонка.

«Я дуже хотіла вибороти медаль. Вчорашнє четверте місце в спринті дало мені великий поштовх для сьогоднішньої перемоги! Хотіла довести всім та насамперед собі, що здатна на більше. Я безмежно щаслива!», - додає наша чемпіонка.