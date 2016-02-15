Біатлоністка Дмитренко стала чемпіонкою Юнацьких олімпійських ігор у гонці переслідування

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилася біатлонна гонка переслідування серед дівчат в рамках ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, де перемогу здобула українка Христина Дмитренко.

Наша спортсменка, яка стартувала 4-ю за підсумками спринтерської гонки, зуміла обійти всіх суперниць сьогодні і фінішувати першою.

У Дмитренко не вдався старт гонки, тому що на першому вогневому рубежі вона допустила два промахи і, пройшовши два штрафних кола, скотилася з 4-го місця на 9-є. Але на наступних трьох вогневих рубежах Христина відпрацювала ідеально вразивши всі 15 мішеней.

У підсумку, на фініш українка прийшла з результатом 25 хвилин 12,9 секунди. Дмитренко на 7,5 секунди випередила Марту Кракстад Йохансенн з Норвегії та на 7,6 секунди Лу Лорен з Франції.

Нагорода Дмитренко стала першою для збірної України на Іграх в Ліллехаммері.