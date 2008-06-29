Тенісний м'яч пролетів із швидкістю 204 км/год

Американка Вінус Вільямс встановила новий рекорд тенісного турніру на Вімблдоні за швидкістю подачі у жінок. Досягнення було зафіксоване в її матчі з іспанкою Марією Хосе Мартінес Санчес і становить 127 миль за годину (більше 204 км/год). Чотирикратна чемпіонка Вімблдону припасла цей могутній удар для матч-болу.

"Так, 127 (миль в годину) - це було хороше закінчення матчу", - цитує рекордсменку AP.

Рекорд турнірів WTA за силою подачі - 129 миль в годину (більше 207,5 км/год) - також належить Вінус Вільямс.