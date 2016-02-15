Український біатлоніст Телень потрапив у вісімку найкращих гонки переслідування юнацької Олімпіади

Першими на старт у гонці переслідування вийшли хлопці, де найкращий результат серед українців показав Сергій Телень, повідомляє прес-служба НОК України.

Він зумів з 15 місця у спринті, фінішувати у персьюті з 8-м результатом. При цьому, наш біатлоніст на кожному з 4-х з вогневих рубежів припустився по одному промаху.

До слова, сьогодні лише австрійський спортсмен зумів закрити усі мішені, але він посів лише 19-те місце.

Переможцем гонки став Сіверт Гутторм Баккен, який напередодні завоював срібло у спринті.

Ще один наш представник Юрій Ситник фінішував з 40-м результатом.

«Сьогодні біглося достатньо непогано за виключенням лише фінішного кола. Зі стрільбою не справився, адже очікував від себе кращого, але що маємо, те маємо. По переду ще естафетна гонка, будемо налаштовуватись на неї. Дуже хочеться взяти медаль Юнацьких Олімпійських ігор, якщо не вийде, то це означатиме, що вся чотирьохрічна підготовка пішла на смарку», - прокоментував свій виступ Сергій Телень.