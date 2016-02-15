Українські спортсмени здобули 50 нагород на ХХ міжнародному турнірі з боротьби

У київському Палаці спорту відбувся ХХ міжнародний турнір зі спортивної боротьби, який пройшов в оновленому форматі, повідомляє прес-служба Асоціації спортивної боротьби України.

На килимах змагалися не лише борці і борчині-вільники, а й представники греко-римського стилю боротьби. Таким чином, київський турнір приймав представників усіх стилів олімпійської боротьби з 22 країн світу.

Участь у змаганнях взяли усі без винятку члени збірної України, зокрема, "зірки" української боротьби – Жан Беленюк, Валерій Андрійцев, Ален Засєєв, Олександр Хоцянівський, Олександр Чернецький, Дімітрій Тімченко, Армен Варданян, Юлія Ткач, Аліна Махиня.

У греко-римський боротьбі переможцями у складі збірної України стали Олександр Чернецький (130 кг.), Денис Дем`янков (66 кг.), Дмитро Пишков (75 кг.), чемпіон світу-2015 Жан Беленюк (85 кг.) та Дімітрій Тімченко (98 кг.).

У вільній боротьбі найсильнішими стали Ален Засєєв (125 кг.), Василь Шуптар (57 кг.), Семне Радулов (65 кг.), Андрій Квятковський (70 кг.), Ібрагім Алдатов (86 кг.) та Валерій Андрійцев (97 кг.).

У жіночій боротьбі перемогу здобула Юлія Хавалджи (53 кг.), Тетяна Кіт (55 кг.), Ангеліна Лисак (60 кг.), Аліна Махіня (69 кг.), Юлія Ткач (63 кг.) та Алла Черкасова (75 кг.).

Цікаво, що дві колишні українські борчині, які нині представляють Азербайджан, перемогли у київському турнірі, здолавши у фіналі представниці України. Марія Стаднік (до 48 кг.) була сильнішою за Олександру Когут, а Наталя Синішин (до 58 кг.) поборола у фіналі Оксану Гергель.