Українські фехтувальники-шпажисти завоювали медалі Кубка світу та олімпійські ліцензії

Українські шпажистки та шпажисти успішно завершили виступи в ліцензійному відборі на Ігри ХХХІ Олімпіади, які відбудуться в серпні в бразильському Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба НОК України.

На етапі Кубка світу з фехтування на шпагах в Ванкувері наша чоловіча збірна у складі Анатолія Герея, Дмитра Карюченка, Богдана Нікішина та Максима Хвороста посіла третє місце.

Чинні чемпіони світу на шляху до півфіналу здобули перемоги над командами США та Німеччини, але за крок до фіналу поступилися збірній Казахстану.

Наші хлопці продовжують займати друге місце в світовому командному заліку шпажистів, що забезпечує їм місце на Іграх у Ріо-2016.

У свою чергу, жіноча українська команда у складі Яни Шемякіної, Олени Кривицької, Анфіси Почкалової та Ксенії Пантелєєвої на етапі світового Кубку в Буенос-Айресі в командній першості посіли четверте місце.

Завдяки цьому результату дівчата піднялись на сьоме місце в світовому рейтингу жіночих команд-шпажисток й також гарантували собі путівки на Олімпійські ігри-2016.