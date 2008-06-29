Букмекери назвали фаворита фіналу

Букмекери, виходячи із зроблених ставок, вважають фаворитом фіналу Євро-2008 збірну Іспанії.

Найвірогідніший результат зустрічі, з погляду тих, хто ставить на це гроші, - перемога іспанців з рахунком 1:0, а головним претендентом на гол вважають нападаючого Фернандо Торреса.

У британській букмекерській конторі Bet365 ставки на перемогу Іспанії в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,3 (чим нижчий коефіцієнт - тим вищі шанси і менший виграш). Коефіцієнт на нічию дорівнює 3,1, на перемогу Німеччини - 3,4.

Ставки на перемогу Іспанії з рахунком 1:0 приймаються з коефіцієнтом 6, цей результат вважається найвірогіднішим. На другому місці - нічия 0:0 в основний час. Коефіцієнт на такий підсумок матчу дорівнює 7. Перемога іспанців з рахунком 2:0 оцінюється з коефіцієнтом 9.

Головними претендентами на те, щоб відзначитись у фінальному матчі, букмекери вважають Фернандо Торреса (коефіцієнт на те, що форвард заб`є гол, 2,4), Даніеля Гуїсу (3), Мирослава Клозе (3), Лукаша Подольські (3,4) і Серхіо Гарсію (3,4).

Іспанія вважається фаворитом і в тому разі, якщо основний час гри закінчиться внічию. Ставки на перемогу іспанців в додатковий час приймаються з коефіцієнтом 11. Перемога німців в овертаймі оцінюється з коефіцієнтом 13. А в серії одинадцятиметрових, на думку букмекерів, шанси суперників рівні - коефіцієнт на перемогу будь-якої з команд за пенальті - 10.

На біржі ставок Betfair коефіцієнт на перемогу Іспанії в Євро-2008 дорівнює 1,64. Це означає, що гравці на біржі ставок оцінюють вірогідність успіху іспанців приблизно в 60 відсотків. Ставки на перемогу Німеччини приймаються з коефіцієнтом 2,54, це відповідає оцінці вірогідності в 40 відсотків.

Кращим бомбардиром, на думку більшості, залишиться Вілья (коефіцієнт 1,25-1,35, чотири голи вже забиті), але оскільки Вілья не гратиме поліпшуються шанси трьох німецьких гравців: Подольські (4,5-5,9, три), Клозе (26-28, два), Баллака (34, два) і іспанця Торреса (67-75, один).

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