Велосипедист Гривко став переможцем французького Туру Середземномор'я

Український велогонщик Андрій Гривко у складі команди Pro Team Astana здобув перемогу в престижній французькій велогонці Тур Середземномор'я — La Méditerranéenne (категорія 2.1), повідомили УНІАН у прес-службі Федерації велоспорту України.

Після перемоги на третьому етапі багатоденки, в результаті якої Гривко перехопив лідерство в генеральній класифікації, українець фінішував 11-м на заключному, четвертому етапі Туру Середземномор'я і зберіг майку лідера. Найближчі переслідувачі француз Матьє Ладано (FDJ) і бельгієць Ян Бакелантс (AG2R La Mondiale) вибороли друге та треті місця генеральної классифікації.

«Я дуже радий цій перемозі і хотів би присвятити її своїй родині і своїм товаришам по команді. Сьогодні все пройшло ідеально, моя команда проробила приголомшливу роботу по контролю за гонкою, починаючи з самого старту і аж до останніх кілометрів, очолюючи групу протягом всього маршруту», - зазначив після закінчення змагань Гривко.

«Я залишався в голові пелотону протягом всього дня, аж до фінального спринту, я контролював ситуацію і фінішував одинадцятим. Ця подвійна перемога (вчора на етапі і сьогодні в генеральній класифікації) – це величезна мотивація розпочати сезон на кращій ноті. Сьогодні вночі я лечу на Тур Оману і я задоволений своєю формою», - додав українець.

У свою чергу, президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко зазначив: «Безумовно, це одна з найбільш знакових подій для українського велоспорту останніх років! Перший старт у сезоні і такий чудовий початок говорить про правильну професійну підготовку Андрія. Попереду у Гривко непростий рік: участь у Тур де Франс, чемпіонаті світу і найважливіший старт для всієї України – Олімпійські Ігри в Ріо. У Бразилії зберуться найсильніші спортсмени, тому дуже важливо, щоб Андрій правильно розрахував свої сили».