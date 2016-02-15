У РФ за 2 тижні померли двоє екс-функціонерів Російського антидопінгового агентства

Про це ТАСС повідомив екс-генеральний директор РУСАДА Раміл Хабрієв.

«На жаль, Микити не стало, — сказав він. — Це схоже на обширний інфаркт». «Я дізнався, що він побігав на лижах, прийшов додому і відчув біль в області серця. Викликали швидку, але запустити серце їм вже не вдалося. Я ніколи не чув, щоб він раніше скаржився на серце. Можливо, його дружина була в курсі якихось проблем», — додав Хабрієв.

Раніше, 3 лютого помер голова виконавчої ради РУСАДА В'ячеслав Синьов, який очолював РУСАДА з 2008 по 2010 роки. Офіційна причина його смерті не повідомлялася

Читайте такожWADA дискваліфікувала антидопінгові організації України, Росії та 4 інших країн

Як повідомляв УНІАН, комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) виніс рішення про невідповідність Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) кодексу організації.

На прес-конференції в Женеві 9 листопада було оголошено, що комісія WADA рекомендувала відсторонити російських легкоатлетів від змагань під егідою IAAF.

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Офіційні особи WADA заявили, що московська антидопінгова лабораторія повинна бути позбавлена акредитації, тому що її керівник Григорій Родченков в 2014 році знищив 1417 допінг-проб за три дні до перевірки, приховавши факти порушення правил з боку росіян. При цьому підкреслюється, що знищені проби мали відношення і до інших видів спорту.