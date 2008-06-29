Німеччина і Іспанія зіграють в однакових трусах

Збірні Іспанії та Німеччини зіграють у фіналі Євро-2008 у своїй традиційній формі.

Іспанці вберуться в червоні футболки з жовтими смужками на плечах, чорні труси й чорні гетри.

Німці зіграють у білих футболках із смугою на грудях у вигляді національного прапора, також чорних трусах і білих гетрах.

Воротар збірної Іспанії Ікер Касільяс вийде на поле весь чорний, утім, на його светрі, трусах і гетрах будуть жовті вставки. Голкіпер німців Єнс Леманн одягне зелений светр, чорні труси і чорні гетри.