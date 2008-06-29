Німеччина і Іспанія зіграють в однакових трусах
12:20, 29 червня 2008Спорт
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Команди вибрали форму на фінал
Збірні Іспанії та Німеччини зіграють у фіналі Євро-2008 у своїй традиційній формі.
Іспанці вберуться в червоні футболки з жовтими смужками на плечах, чорні труси й чорні гетри.
Німці зіграють у білих футболках із смугою на грудях у вигляді національного прапора, також чорних трусах і білих гетрах.
Воротар збірної Іспанії Ікер Касільяс вийде на поле весь чорний, утім, на його светрі, трусах і гетрах будуть жовті вставки. Голкіпер німців Єнс Леманн одягне зелений светр, чорні труси і чорні гетри.
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