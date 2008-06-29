Тренер збірної Іспанії назвав склад на фінал Євро-2008

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Арагонес назвав склад команди на фінальний матч Євро-2008 проти збірної Німеччини. Склад майже той самий, що був на матчі проти Росії, різниця в появі Сеска Фабрегаса замість травмованого Давида Вільї.

Наставник оголосив стартовий склад команди, виступаючи в ефірі телеканалу Cuatro. Арагонес також заявив про те, що вважає свою команду фаворитом фіналу. "Іспанія сильніша за Німеччину", - цитує тренера Лента.ру.

Раніше на турнірі Арагонес використовував Фабрегаса як гравця заміни. Півзахисник добре виявив себе в попередніх матчах – зокрема, в матчі 1/4 фіналу з Італією (0:0, 4:2 за пенальті) Фабрегас забив вирішальний післяматчевий пенальті, а в півфіналі він вийшов на поле в другому таймі замість Вільї і віддав дві гольові передачі.

Склад збірної Іспанії: Ікер Касільяс – Хоан Капдевілья, Карлос Марчена, Карлес Пуйоль, Серхіо Рамос – Маркос Сенна, Давід Сілва, Андрес Іньєста, Хаві, Сеск Фабрегас – Фернандо Торрес.