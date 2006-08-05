”Динамо” запропонувало ”Шахтарові” продати Тимощука

Ігор Суркіс оприлюднив суму трансферу

10 мільйонів доларів США за капітана донецького «Шахтаря» Анатолія ТИМОЩУКА готове віддати керівництво київського «Динамо». Бажання викупити трансфер півзахисника в своєму інтерв`ю озвучив президент київського клубу Ігор СУРКІС. Він заявив, що вже направив офіційне звернення до «Шахтаря» і тепер чекатиме відповіді, передає ICTV.

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