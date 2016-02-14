Біатлоністка Дмитренко: "В гонці переслідування юнацької Олімпіади покажу все, на що здатна"

Найкращий результат серед нашої команди показала Христина Дмитренко, яка зупинилась за крок від олімпійської нагороди. Допустивши один промах на стрільбі лежачи, українка зуміла зібратись і достойно пройти другу частину гонку. У підсумку поступившись лідеру змагань німкені Юліані Фреймут лише 23,2 сек.

«Звісно, що засмутились, адже була так близька до медалі Юнацьких Олімпійських ігор. На таких престижних стартах це моє найкраще місце. Пройшло трохи часу, вже «відійшла» і зрозуміла, що нічого ще не втрачено, змагання продовжуються, а тому налаштовуюсь на гонку переслідування. Завтра покажу все, на що я здатна», - прокоментувала свій виступ біатлоністка.

Найкращий результат серед хлопців показав Сергій Телень, який зумів потрапити до 15-ти найсильніших біатлоністів світу.