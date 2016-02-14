Ф'юрі може заплатити Кличку за скасування матчу-реваншу 10 млн. євро

Команда Тайсона Ф'юрі розглядає можливість скористатися опцією в контракті, а саме заплатити Володимиру Кличку штраф і таким чином уникнути матчу-реваншу, повідомляє Sport.ua з посиланням на свої джерела.

Матч-реванш був прописаний в контракті на бій в листопаді. У разі поразки від українця, його організатором ставала команда Тайсона Ф'юрі і британець брав на себе зобов'язання не проводити до цього бою ніяких інших поєдинків. Порушення умов контракту спричинило б за собою штраф для команди Тайсона Ф'юрі, який у відсотковому відношенні залежав від гонорару британця з поєдинку в Дюссельдорфі. Ціна питання становить близько 10 мільйонів євро.

Судячи з усього, в команді Тайсона Ф'юрі не впевнені, що матч-реванш складеться для британця так само успішно, як перший бій. Оплата настільки значного штрафу – це серйозний фінансовий та іміджевий удар по команді чинного чемпіона. З іншого боку, це дозволить Тайсону Ф'юрі проводити обов'язкові захисти і навіть об'єднавчі бої з чемпіонами за іншими версіями і таким чином при значно менших ризиках поразки компенсувати сплату штрафу.

Цікаво, що поки що в цьому питанні немає єдності в самій команді Тайсона Ф'юрі. Саме тому затягується вирішення питання з датою і місцем проведення матчу-реваншу. Частина команди впевнена, що матч-реванш потрібно проводити в будь-якому випадку, тому що він принесе рекордні доходи (до 70 мільйонів євро). Опонуюча друга частина команди побоюється за результат протистояння, адже, на їхню думку, «у Володимира Кличка не буде двох поганих днів поспіль дати боїв». Сам Тайсон Ф'юрі схиляється до проведення матчу-реваншу, але не має однозначної позиції на цей рахунок. Це, зокрема, підтверджують його останні інтерв'ю, в яких він робить суперечуючи одна одній заяви.

Очікується, що рішення про те, організовувати матч-реванш або виплатити відступні, буде прийнято протягом тижня, адже для проведення повноцінної підготовки до бою і рекламної кампанії до нього потрібно не менше двох місяців.