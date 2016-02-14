Дніпропетровський "Дніпро" виграв Кубок Суперліги з баскетблу

У Дніпропетровську завершився фінальний матч Кубка Суперліги, в якому "Дніпро" зустрічався зі столичним "Будівельником" і виграв з рахунком 75:63, повідомляє офіційний сайт змагань.

Обидві команди, які в регулярному чемпіонаті обмінялися перемогами, підійшли до фіналу з максимальною концентрацією. Номінальні гості навіть повели в рахунку на початку поєдинку, проте кінцівка дебютної чверті була за дніпрянами, коли Сергій Загреба та Олександр Мишула вивели свою команду вперед. У другій десятихвилинці, яка почалася двома поспіль дальніми кидками від «Дніпра», підопічні Дениса Журавльова ще більш надійно зіграли в захисті, а в нападі раз за разом долали оборону суперника, що в підсумку втілилося в беззаперечну перевагу (43-27). Головним героєм першої половини став Олександр Мишула, який до 14 зароблених очок додав 5 передач.

Ривок дніпрян 7-0 на початку другої половини міг перерости в повне домінування господарів дніпропетровського ПС «Шинник», однак ударний відрізок від Владислава Кондратьєва, продуктивна поява на паркеті В'ячеслава Моторчука, який до великої перерви не зіграв і хвилини, «повернули» киян в гру . Сильно гості провели і дебют четвертої чверті, скоротивши відставання до -11. Важкий триочковий Олександра Мішули з відхиленням через Крутоуса вчасно загальмував камбек суперника, але не зміг приборкати його бажання боротися. Кияни до останнього чіплялися за свої шанси, проте на більше сил не вистачило. Не можна не відзначити, що, як і суперник, тренерський штаб дніпрян фактично використовував у ротації тільки дев'ять гравців.

Станіслав Тимофеєнко приніс «Дніпру» 14 очок, а також зібрав 11 відскоків. На рахунку Сергія Загреби 12 очок і 6 підбирань. 8 очками відзначився Владислав Коренюк.

Андрій Малиш з 10 очками та 6 підбираннями в активі став найрезультативнішим гравцем у складі «будівельників». По 9 очок на рахунку Павла Крутоуса і Владислава Кондратьєва.