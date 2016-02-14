Саночник Стахів: "Радий, що рівно проїхав обидва заїзди на Юнацьких іграх"

Першими на старт вийшли юнаки, де українець Ігор Стахів серед 22 найкращих саночників світу посів високе 13 місця, показавши результат 1 хвилина 37.735 секунди.

Тренер атлета Олег Жеребецький так прокоментував виступ свого підопічного та саму трасу змагань прес-службі НОК.

«Якщо порівнювати трасу з минулими ЮОІ-2012 в Інсбруку, то там вона була трохи легшою, але наші спортсмени мали змогу двічі – в жовтні та листопаді 2015 року, потренуватись тут. Саме на цій трасі у листопаді минулого року проходив і перший з чотирьох Кубок світу серед юніорів, де розігрувались ліцензії на Юнацькі Олімпійські ігри. Ігор може показати і кращий результат. У першому спуску зробив помилку на старті, а також на 11-му й 12-му віражах».

Сам же спортсмен залишився задоволений своїм виступом. «Радий, що рівно без завалів проїхав обидва заїзди», - прокоментував Ігор.

Нагадаємо, що у представників санного спорту ще проходитимуть змагання серед дівчат, у двійках, а також у змішаній естафеті.