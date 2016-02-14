Біатлоністка Дмитренко зупинилася за крок від медалі на Юнацьких олімпійських іграх

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилася спринтерська гонка серед дівчат в рамках зимових Юнацьких олімпійських ігор, в якій українка Христина Дмитренко зайняла 4-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка один раз не влучила в стрільбі лежачи, безпомилково відпрацювала на "стійці" і відстала від переможниці змагань на 23,2 секунди.

У свою чергу, Любов Кипяченкова зайняла 27-е місце (2+2 промахи 2 хвилини 15.5 секунди відставання).

Чемпіонкою Ігор у цьому виді програми стала Джуліан Фройверт з Німеччини - 18 хвилин 23,5 секунди, 0 промахів. Призерами стали Марта Кракстад Йохансен (Норвегія) і Аріна Пантова з Казахстану.