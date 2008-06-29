В Україні відбулися змагання зі стрибків у воду на велосипеді

Порятунок від спеки - це стрибок у воду на велосипеді. У Дніпропетровську відбулися перші в Україні змагання, де головні критерії відбору велосипедистів - це дальність і висота польоту та краса трюку.

У колесах - порожні пляшки чи надуті шини, щоби не втопити транспортний засіб. Розганяються екстремали з гори, потім трамплін, а звідти - вільне двометрове падіння. Дехто навіть встигає зробити подвійне сальто. Хоча були й такі, що й до води не доїжджали, зазначає 5 канал.