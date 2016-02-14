Гірськолижниця Пономаренко не змогла фінішувати в комбінації на Юнацьких іграх

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання у дівчат-гірськолижниць в комбинації в рамках зимових Юнацьких олімпійських ігор, де українка Марія Пономаренко не змогла подолати всю дистанцію в слаломі і фінішувати, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка впоралася з трасою в супергіганті, доїхавши до фінішу з результатом 1 хвилина 27,27 секунди, показавши 34-й результат (відставання від лідера 13.83 секунди). У слаломі вона пройшла першу часову відсічку вгорі траси з результатом 26,27 секунди (29-е місце), але через кілька секунд зійшла з траси і достроково завешила свої виступи.

Чемпіонкою Ігор у цій дисципліні стала Елін Деніот зі Швейцарії, чий сумарний результат становить 1 хвилину 55,74 секунди. Призерами стали Мелані Меллард (Швейцарія) і Катрін Хіртль-Штанггассінгер (Німеччина).