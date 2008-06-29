Беккенбауер дав свій прогноз на фінал Євро-2008
06:09, 29 червня 2008Спорт
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Зірка німецького футболу Франц Беккенбауер упевнений, що його збірна виграє фінал Євро-2008.
"Я сподіваюся, що у вирішальному поєдинку буде забито багато голів. Ймовірно, мільйони людей спостерігатимуть за великою кількістю голів в основний час, нічию, нічию в додатковий час і пенальті, в яких, звичайно, переможе Німеччина!", - сказав великий "Кайзер".
Справа у тому, що німецька збірна не програє по пенальті ось уже 26 років, відзначає Football.ua.
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