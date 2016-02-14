Українські хокеїсти програли вирішальний матч пре-кваліфікації до Олімпіади-2018 і втратила шанси на поїздку на Ігри

В Саппоро (Японія) завершився пре-кваліфікаційний турнір Олімпіади-2018, де у вирішальному матчі в боротьбі за перше місце збірна України програла команді Японії, повідомляє офіційний сайт ІІХФ.

Матч завершився з рахунком 2:1.

До вирішального матчу господарі турніру японці та українці підійшли з максимальною кількістю очок - по 6 - обігравши раніше команди Румунії і Хорватії.

В очній грі суперники практично не ризикували і протягом 46 хвилин не змогли відкрити рахунок. Тільки на 7-й хвилині третього періоду точний кидок вдався Кента Такагі, який завершив комбінацію за участю Юто Осави і Такафумі Ямашити. А на 51-й хвилині Дайсуке Обара з передачі Хірокі Уено забив другий гол.

На 55-й хвилині Юрій Петранговський скористався пасом Артема Гніденка і скоротив перевагу суперників у рахунку. Але, за 4 хвилини 24 секунди зрівняти рахунок українці так і не зуміли.

Таким чином, збірна Японії стала переможцем турніру і єдиним володарем путівки в заключний раунд кваліфікації.

За регламентом турніру інші команди втратили всі шанси потрапити на Ігри, які пройдуть у 2018-му році в корейському Пхенчхані.