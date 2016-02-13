Збірна України з хокею з м'ячем програла в півфіналі ЧС Німеччини і позбулася шансів потрапити в елітний дивізіон

В Ульяновську (Росія) завершився півфінальний матч Чемпіонату світу з хокею з м'ячем серед команди Групи В, в якому збірна України програла команді Німеччини в серії пенальті і втратила шаси на потрапляння в Еліт-дивізіон за підсумками нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився з рахунком 5:5 (3:2 по пенальті) на користь німецької команди.

Українці невдало розпочали цей матч і протягом перших 7 хвилин пропустили два голи. Але, згодом, не лише зрівняли рахунок, та й вийшли вперед. Голи на рахунку Андрія Марковиченко і Дмитра Коваля (дубль) - 3:2. Потім німці знову перехопили ініціативу, зрівняли рахунок і забили ще два голи - 5:3. Але, за останні 6 хвилин основного часу гри, спочатку Коваль зробив хет-трик, а потім Марковиченко дубль - 5:5.

Дві додаткові 5-хвилинки не принесли голів. А в серії 12-метрових ударів (по три з кожної сторони) німці реалізували усі свої спроби. У свою чергу, третій удар українців у виконанні Євгена Удовиченка виявився невдалим. М'яч зловив воротар збірної Німеччини - 2:3.

Таким чином, збірна України не зуміла вийти у фінал і поборотися за путівку в Групу А (вісім найсильніших команд світу) на наступний сезон.

Як повідомляв УНІАН, раніше українці виграли чотири з п'яти матчів групового етапу (1-е місце в підсумковій турнірній таблиці), а у чвертьфіналі у серії 12-метрових здолали збірну Японії.

Чемпіонат світу в Ульяновську проходить з 10 по 14 лютого.

Минулого тижня саме тут проходив ЧС серед 8 найсильніших команд світу, де у фіналі збірна Росії обіграла команду Фінляндії (6:1) і стала чемпіоном світу. Бронза на рахунку команди Швеції.