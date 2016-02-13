Українські гірськолижники невдало виступили в супергіганті на Юнацьких іграх

У Ліллехаммері (Норвегія) розіграні два комплекти медалей в гірськолижному спорті на зимових Юнацьких олімпійських іграх, де представники України в чоловічих і жіночих змаганнях опинилися серед аутсайдерів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Марія Пономаренко подолала дистанцію за 1 хвилину 26,48 секунди, відставши від переможниці на 14,55 секунди - 37-й результат. У підсумковій таблиці вона змогла випередити лише сімох суперниць, які не доїхали до фінішу. А гірськолижниця з Туреччини і зовсім не вийшла на дистанцію.

Переможницею змагання стала Надін Фест з Австрії, а призерами - Юлія Шейбі (Австрія) і Елін Даніот (Швейцарія).

У свою чергу, в чоловічому турнірі Михайло Карпухін показав результат 1 хвилина 19,41 секунда (відставання від лідера - 8,79 секунди), посівши підсумкове 46-е місце. Він також випередив лише шістьох спортсменів не здолавших дистанцію і чотирьох, які взагалі не стартували.

Переможцем змагань став Рівер Радамус з США, а призерами - П'єтро Канцио (Італія) і Мануель Транінгер (Австрія).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні лижник Андрій Орлик дійшов до півфіналу змагань у спринті.

II зимові Юнацькі Олімпійські ігри проходять з 12 по 21 лютого. 1100 спортсменів з 71 країни у віці від 14 до 18 років розіграють 70 комплектів нагород.