Збірна України з хокею з м'ячем вийшла в півфінал чемпіонату світу

В Ульяновську (Росія) завершився матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею з м'ячем серед команд Групи В, в якому збірна України зустрічалася з командою Японії і здолала суперника у серії пенальті - 2:2 (2:1), повідомляє офіційний сайт змагань.

Українські хокеїсти не надто вдало розпочали матч і програли перший тайм з рахунком 0:1. Єдиний гол на 7-й хвилині забив Ген Ісіока. Втім, вже на самому початку другої 30-хвилинки, на 35-й хвилині Андрій Марковиченко реалізував 12-метровий і зрівняв рахунок. А на 47-й хвилині Марковиченко зробив дубль, також реалізувавши пенальті. Тим не менш, домогтися перемоги в основний час нашій команді не вдалося. Після видалення Сергія Акулова японці виявилися в більшості і за 1 хвилину 10 секунд до кінця гри Юкі Сума зрівняв рахунок - 2:2.

Післяматчева серія 12-метрових ударів завершилася з рахунком 2:1 на користь збірної України.

У півфіналі збірна України зіграє з командою Німеччини, яка в іншому чвертьфіналі обіграла збірну Китаю з рахунком 10:5.