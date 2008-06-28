Гол Павлюченка увійшов до десятки кращих на Євро-2008

Гол форварда збірної Росії Романа Павлюченка у ворота команди Голландії в 1/4 фіналу Євро-2008 (3:1) увійшов до десятки кращих голів першості Європи за версією офіційного сайту цього турніру. У матчі з голландцями Павлюченко відкрив рахунок на 56-ій хвилині, в один дотик відправивши м`яч у ворота після передачі Сергія Семака з флангу.

У десятку кращих голів увійшли відразу три м`ячі, які забили футболісти збірної Німеччини: гол захисника Філіпа Лама, забитий на 90-ій хвилині матчу з Туреччиною (3:2), гол півзахисника Бастіана Швайнштайгера у ворота Португалії (3:2), а також єдиний м`яч німців, забитий Австрії (1:0) Міхаелем Баллаком.

До списку кращих голів потрапили два м`ячі півзахисника збірної Голландії Веслі Снейдера: гол, забитий хавбеком у ворота збірної Франції (4:1), а також м`яч, забитий Снейдером команді Італії (3:0).

Ще один голландець - Робін ван Персі - відмітився в десятці кращих голів Євро-2008 один раз: автори офіційного сайту турніру вибрали гол ван Персі у ворота французів.

Також у десятці кращих: переможний гол турка Ніхата Кахвечі у ворота Чехії (3:2), м`яч форварда збірної Швеції Златана Ібрагімовича, забитий Греції (2:0), а також гол нападаючого команди Іспанії Давида Вільї, який він провів у ворота голкіпера росіян Ігоря Акінфєєва у грі групового етапу (4:1).

Всього у 30 зіграних матчах Євро-2008 забито 76 голів - трохи більше, ніж по два з половиною м`ячі в середньому за гру.

Лента.ру