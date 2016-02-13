Олімпійський чемпіон Сергій Бубка дав поради юний олімпійцям України перед стартом Ігор в Ліллехаммері

Перед початком урочистої церемонії відкриття президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка завітав до Олімпійського селища в Ліллехаммері, де зустрівся з юними олімпійцями.

Керманич НОК оглянув кімнати, де проживають атлети, та поцікавився їх першими враженнями від Юнацьких Олімпійських ігор.

Юні спортсмени мали чудову нагоду поспілкуватись з Олімпійським чемпіоном, дізнатися секрети, як готуватись до відповідальних стартів, як налаштовуватись й правильно відпочивати після них.

Сергій Бубка порадив нашим атлетам бути впевненими у своїх силах, вірити, що вони найсильніші, не хвилюватись, а виступати так, ніби це першість міста. Також бажано відволіктись від самих змагань, не думати про них завчасно. «Прочитайте якусь легку, пригодницьку книгу, а вже потім виходьте на старт і там змагайтесь та показуйте все, на що ви здатні. Сильного ніхто не зупинить. Переможеш себе - переможеш усіх», - наголосив Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, II зимові Юнацькі Олімпійські ігри проходитимуть з 12 по 21 лютого. 1100 атлетів з 71 країни віком від 14 до 18 років розіграють 70 комплектів нагород та візьмуть участь у 150 активностях, які пропонує культурно-освітня програма.