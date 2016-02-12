Збірна України з хокею з м'ячем виграла груповий турнір Чемпіонату світу

В Ульяновську (Росія) завершився матч 5-го туру групового етапу Чемпіонату світу з хокею з м'ячем серед команд Групи В, в якому збірна України програла команді Монголії з мінімальним рахунком 1:2, але зуміла зберегти лідерство в турнірній таблиці завдяки додатковим показникам, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч з командою Монголії виявився найважчим для нашої команди на першому етапі змагань. Після першого тайму українці програвали з рахунком 0:1, а в другому зіграли з суперником на рівних (1:1), але поступилися за підсумками усього матчу.

Разом з тим, у підсумковій турнірній таблиці, де у трьох команд по 8 очок (4 перемоги, 1 поразка) різниця забитих і пропущених голів кращою виявилася в українців - +20 (32:12). На 2-му місці опинилася команда Монголії (25:8, +17), на 3-му - Японія (23:11, +12).

Раніше збірна України виграла чотири матчі поспіль на ЧС. Наші спортсмени обіграли команди Японії (6:1), Чехії (9:7), Сомалі (8:0) та Китаю (8:2).

У суботу, 13 лютого, українці зіграють у матчі 1/4 фіналу з командою Естонії.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в Ульяновську проходить з 10 по 14 лютого.

Минулого тижня саме тут проходив ЧС серед 8 найсильніших команд світу, де у фіналі збірна Росії обіграла команду Фінляндії (6:1) і стала чемпіоном світу. Бронза на рахунку команди Швеції.