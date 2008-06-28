Як Росія зустріла своїх «бронзових» героїв (фоторепортаж)
13:15, 28 червня 2008Спорт
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Палкий прийом на стадіоні "Лужнікі"
Збірна Росії, яка завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з футболу в Австрії і Швейцарії, учора увечері прибула в російську столицю.
Футболісти збірної Росії на чолі з Гуусом Хіддінком приземлилися в Центрі ділової авіації аеропорту "Домодєдово". Майже не приділивши уваги пресі і уболівальникам, що зібралися у ЦДА, гравці збірної пройшли в автобус і поїхали на вшановування на стадіон "Лужнікі", де їх зустріли сотні фанатів збірної, повідомляє Лента.ру.
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|Гуус Хіддінк - в центрі уваги
|Збірна Росії з футболу
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Фото: Лента.ру
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