Колишній генсек ФІФА Вальке усунений від футболу на 12 років

Арбітражна палата незалежного Комітету з етики Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) під головуванням пана Ханса Йоахима Еккерта відсторонила колишнього генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке на 12 років від будь-якої пов'язаної з футболом діяльності на національному та міжнародному рівні, повідомляється в релізі ФІФА.

Заборона вступає в силу негайно.

Вальке проходив співучасником у справі про корупцію, пов'язану з отриманням ПАР права на проведення чемпіонату світу 2010 року. Також Вальке підозрювався в тому, що він заробив близько 2 мільйонів євро після перепродажу квитків на матчі ЧС-2014 у Бразилії з націнкою. В ході розслідування з'ясувалося, що фірма, яка займалася спортивним маркетингом, отримала неправомірну перевагу від продажу квитків на матчі чемпіонату світу. Вальке ж не тільки нічого не робив, щоб зупинити цю діяльність, але навіть заохочував її.

Також йому були пред'явлені ряд інших звинувачень.

У підсумку, Вальке викрили у порушенні статті 13 (загальні правила поведінки), статті 15 (лояльності), статті 16 (конфіденційність), статті 18 (співпраця і звітність), статті 19 (конфлікти інтересів), статті 20 (пропозиція та прийняття подарунків) та статті 41 (зобов'язання сторін співпрацювати) Етичного кодексу ФІФА.

Вальке відлучений від будь-спортивної, адміністративної та іншої діяльності.