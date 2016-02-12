Лікар юнацької олімпійської команди України напередодні Ігор у Ліллехаммері : "Організм у спортсменів тренований і адаптований"

Лікар юнацької олімпійської збірної на II зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2016 року в Ліллехаммері Олександр Варвинський прокоментував стан команди напередодні початку змагань, повідомляє прес-служба НОК України.

«На щастя, всі почуваються добре, ніяких звернень щодо погіршення стану і самопочуття немає. У Ліллехаммер прогнозується значне зниження температури, тому потрібно більш ретельно слідкувати за формою одягу. Як такої акліматизації у атлетів немає, адже різниця у часі маленька (всього 1 година), гіпоксії за рахунок різниці висоти невідчутно. Організм у спортсменів тренований і адаптований», - зазначив Олександр Варвинскьий, для якого ці Ігри стали дев’ятими у його медичній кар’єрі. Вперше з олімпійською командою він побував на Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті-2002.

Як повідомляв УНІАН, зимові Юнацькі олімпійські ігри відбуваються в Ліллехаммері (Норвегія) з 12 по 21 лютого.