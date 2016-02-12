МОК не має інформації про відмову команд їхати на Олімпіаду-2016 через вірус Зіка

Міжнародний олімпійський комітет не отримував інформацію про те, що яка-небудь країна може відмовитися від участі в Олімпійських іграх 2016 року через епідемію вірусу Зіка, заявив президент МОК Томас Бах перед відкриттям зимових Юнацьких олімпійських ігор в Ліллехаммері, повідомляє Р-спорт.

"У нас немає інформації від національних олімпійських комітетів, які не хочуть їхати в Ріо, - сказав Бах журналістам. - Але ми серйозно будемо вивчати це питання. Ми знаходимося в постійному контакті з іншими організаціями, які забезпечують контроль над вірусом. У Бразилії буде зима, і буде зовсім інша ситуація. У нас є впевненість, що всі дії, прийняті урядом Бразилії та Всесвітньою організацією охорони здоров'я, будуть ефективними. Всім спортсменам і глядачам будуть надані безпечні умови перебування в Бразилії", - заявив Бах.

Лихоманка Зіку - гостра інфекційна хвороба мавп, яка іноді передається людині через комарів і характеризується лихоманкою з доброякісним перебігом. Вірус найбільш небезпечний для вагітних жінок, так як викликає у плода мікроцефалію з потенційними важкими ураженнями мозку.

1 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала, що швидко поширюваний вірус лихоманки Зіку — загроза світового масштабу, і оголосила про введення режиму надзвичайного стану. Вона також попередила, що вірус найближчим часом пошириться по всіх країнах Нового Світу, за винятком Канади і Чилі. За прогнозами організації, зараженими на території Північної і Південної Америки можуть виявитися від трьох до чотирьох мільйонів осіб.

Як повідомляв УНІАН, Національний олімпійський комітет США виступив із зверненням до національним спортивним федераціям, повідомивши їх, що спортсмени і працівники, які побоюються за своє здоров'я у зв'язку з можливістю зараження вірусом Зіку, мають право відмовитися від участі в Іграх в Ріо-де-Жанейро.

Літня Олімпіада 2016 року пройде у Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.