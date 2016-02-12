Олімпійський вогонь Юнацьких ігор буде запалено в Ліллехаммері

Олімпійський вогонь II зимових Юнацьких Олімпійських ігор вийшов на свою фінішну пряму, вчора його зустрічали наші спортсмени у Хамарі, а вже сьогодні він прибуде до Ліллехаммера.

Урочиста церемонія відкриття відбуватиметься на арені біля славнозвісного Лісгардсбаккенсього трампліну, як і у 1994 році під час зимових Олімпійських ігор.

Понад 1,5 млн людей стали свідками естафети Олімпійського вогню, 30 тис взяли участь у заходах, які були присвячені цій події.

Тож о 19:00 за місцевим часом вся олімпійська родина світу стане свідками запалення Олімпійського вогню II зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року під час урочистої церемонії відкриття.