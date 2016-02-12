Олімпійський вогонь Юнацьких ігор буде запалено в Ліллехаммері
15:43, 12 лютого 2016Спорт
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За минулий місяць Олімпійський факел II зимових Юнацьких Олімпійських ігор пройшов від Альта, що на самій півночі Норвегії, вниз на південь країни до Осло, зупиняючись в усіх 19 округах. В естафеті вогню було задіяно 400 факелоносців.
noc-ukr.org
Олімпійський вогонь II зимових Юнацьких Олімпійських ігор вийшов на свою фінішну пряму, вчора його зустрічали наші спортсмени у Хамарі, а вже сьогодні він прибуде до Ліллехаммера.
Урочиста церемонія відкриття відбуватиметься на арені біля славнозвісного Лісгардсбаккенсього трампліну, як і у 1994 році під час зимових Олімпійських ігор.
Понад 1,5 млн людей стали свідками естафети Олімпійського вогню, 30 тис взяли участь у заходах, які були присвячені цій події.
Тож о 19:00 за місцевим часом вся олімпійська родина світу стане свідками запалення Олімпійського вогню II зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року під час урочистої церемонії відкриття.
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