Визначено прапороносця збірної команди України на відкритті Юнацьких Олімпійських іграх

Урочиста церемонія відкриття пройде на стадіоні «Стампеслетта», у якій візьмуть участь всі команди-учасниці, почесні гості й глядачі.

Прапороносцем юнацької збірної команди України стане скелетоніст Владислав Гераскевич.

«Як тільки я відібрався на Юнацьку Олімпіаду, стати пропороносцем команди - була моя мрія. Це велика честь, коли тобі доручають нести прапор своєї країни і ти за собою ведеш всю свою команду», - поділився враженнями атлет.

Знову відчути олімпійський дух в Ліллехаммері стало можливим завдяки проведенню II зимових Юнацьких Олімпійських ігор.