Визначено прапороносця збірної команди України на відкритті Юнацьких Олімпійських іграх
10:57, 12 лютого 2016Спорт
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12 лютого, як і 22 роки тому, у Ліллехаммері запалає Олімпійський вогонь.
noc-ukr.org
Урочиста церемонія відкриття пройде на стадіоні «Стампеслетта», у якій візьмуть участь всі команди-учасниці, почесні гості й глядачі.
Прапороносцем юнацької збірної команди України стане скелетоніст Владислав Гераскевич.
«Як тільки я відібрався на Юнацьку Олімпіаду, стати пропороносцем команди - була моя мрія. Це велика честь, коли тобі доручають нести прапор своєї країни і ти за собою ведеш всю свою команду», - поділився враженнями атлет.
Знову відчути олімпійський дух в Ліллехаммері стало можливим завдяки проведенню II зимових Юнацьких Олімпійських ігор.
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