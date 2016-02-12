Українка Козлова програла у чвертьфіналі тенісного турніру в Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі (Росія) завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру St. Petersburg Ladies Trophy, в якому українка Катерина Козлова поступилася Ані Іванович з Сербії, повідомляє Великий теніс України.

Гра завершилася з рахунком 1-6 5-7.

Стартова партія пройшла під диктовку сербки, яка була посіяна організаторами турніру під 4-м номером. У Козлової не було жодного брейкпоїнта в першому сеті, але вже на початку другого українка змогла виконати зворотний брейк (1-1). Іванович реалізувала подвійний брейкпоїнт за рахунку 2-2.

Ц. перевага, незважаючи на велику кількість подвійних помилок, їй вдалося втримати до рахунку 5-4. Козлова робить другий брейк у цій партії, коли суперниця подавала на матч - 5-5. Але вже в наступному геймі сербка заробила потрійний брейкпоинт і знову вийшла подавати на матч - 6-5. На цей раз Іванович без проблем відпрацювала свій гейм і завершила поєдинок на свою користь.

Нагадаємо, Катерина Козлова виграла у Санкт-Петербурзі 5 матчів (3 - в кваліфікації і 2 - в основі). У відбірковому турнірі українка в тому числі обіграла першу сіяну Лауру Зигемунд, а в основній сітці здолала 41-у ракетку світу Барбору Стрицову з Чехії та володарку "wild card" Олену Весніну з Росії.

У півфіналі Іванович зіграє з Робертою Вінчі (Італія, 2). Італійка на двох тайбрейках в трьохсетовому поєдинку здолала Тімею Бабош (Угорщина). Рахунок в особистому протистоянні Іванович і Вінчі 6-3 на користь Ані.